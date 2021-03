Se registra tiroteo en un supermercado de Colorado, hay varios heridos

Las autoridades de Colorado respondieron el lunes a lo que describieron como un tiroteo en curso en un supermercado.

De momento, reportes locales determinan que el saldo del tiroteo es de varias personas heridas y algunos muertos. Dos agentes de policía sacaron esposado a un hombre con el torso desnudo y con sangre corriéndole por la pierna .

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

La policía de Boulder tuiteó el lunes que el tiroteo era en una tienda King Soopers.

A las 14:49 horas el Departamento de la Policía de Boulder informó en su cuenta de Twitter sobre el tiroteo que se estaba registrando en ese momento y pidió a la ciudadanía evitar esa zona puesto que había un tirador en activo.

