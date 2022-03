Segunda reunión entre Rusia y Ucrania: Acuerdan cese al fuego temporal

Myjailo Podoliak, asesor presidencial informó que Ucrania y Rusia han llegado al acuerdo del cese al fuego de manera temporal por motivos humanitarios.

Este alto al fuego temporal pertenece a uno de los puntos que Ucrania externó a el país liderado por Vladimir Putin.

Este martes alrededor de las 10 de la mañana se llevó a cabo la segunda reunión de dialogo por la paz entre el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski y Vladimir Putin.

En dicho dialogó, Zelenski puso sobre la mesa tres temas clave para llegar a un acuerdo con su homólogo ruso.

Pero solo se pudo llegar a un cese de fuego temporal para continuar con las operaciones de rescate.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX