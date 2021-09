11/S un doloroso recuerdo después de 20 años

Este sábado 11 de septiembre se realizó un acto solemne, en la zona donde hace 20 años atrás Estados unidos vivió uno de los atentados que quedaron registrados en la historia.

Las torres gemelas habían sido impactadas por dos aviones, el actual presidente “Joe Biden” el día de hoy rindió homenaje a las victimas acaecidas tras 20 años, la ceremonia se adornó de un desfile a cargo de los representantes del servicio de emergencia portando la bandera de los Estados Unidos.

#ÚltimaHora #11-S Así fue la ceremonia en donde #EEUU conmemoró el aniversario número 20 del peor atentado de su historia, el cual dejó casi 3.000 muertos el 11 de septiembre del año 2001.#ATNdigital pic.twitter.com/ojEFvXukMe — ATN Televisión (@atntelevision) September 11, 2021

Este día personas viven un luto de 20 años, recordando a todos los que estuvieron en el día de la tragedia nacional, mientras citaban los nombres personas recordaban como si fuera ayer.

"Mientras recitamos los nombres de los que perdimos, nuestra memoria vuelve a ese terrible día, cuando sentimos que un espectro malvado había descendido sobre el mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó más allá de lo ordinario", dijo Low.

Decenas de personas portando fotografías en memoria de aquellos que ya no están, en estos 20 años, el recuerdo sigue presente, portando rosas rojas y bandera norteamericanas, Bruce Springsteen interpretó la canción "I'll See You in My Dreams" (Te veré en mis sueños), en medio de un silencio.

#INTERNACIONAL Preside Joe Biden ceremonia de homenaje a víctimas de atentados del 11-S https://t.co/nRdjDyjv6U — 𝐏𝐀𝐋𝐂𝐎 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀𝐒 (@PALCONOTICIAS) September 11, 2021

