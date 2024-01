2024 sombrío: Estados Unidos enfrenta temperaturas apocalípticas

Desde hace unas cuantas semanas, Estados Unidos ha enfrentado las peores bajas temperaturas de su historia, ocasionando cientos de problemas debido a intensas nevadas y vientos gélidos.

Pero eso no es lo más impresionante, ya que las vistas apocalípticas que deja a su paso el clima se llevan la atención de las personas.

En X (antes Twitter) se han compartido varios videos de noticieros y ciudadanos de lugares como Chicago, Iowa y Dallas que batallan por realizar sus actividades cotidianas con ‘normalidad’.

Sin embargo, las nevadas masivas no dejaron de otra más que suspender cientos de partidos, vuelos y actividades al aire libre, ya que desde el lunes se registraron temperaturas bajo cero, con una sensación térmica de hasta menos 30 grados centígrados, como ocurrió en el estado de Iowa.

De hecho, el clima dificultó que se realizara con normalidad varios partidos de la NFL, como fue el caso del enfrentamiento entre los Steelers de Pittsburgh y los Bills de Búfalo.

Era tan importante este juego que los encargados del duelo ofrecían bebidas calientes y comida a aquellas personas que les ayudaran a limpiar el estado de toda la nieve que había caído.

La calles blancas cubiertas de nieve y los vientos recorriendo Estados Unidos, fueron suficiente para que los usuarios en redes sociales compararan el clima actual del país con la película ‘El día después de mañana’, de 2004.

En el filme, los personajes de Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Emmy Rossum, Sea Ward e Ian Holm, hacen lo posible por sobrevivir a desastres naturales que se presentan en todo el mundo, debido al calentamiento global.

Hace 20 años, nadie hubiera creído que ciudades enteras serían cubiertas por enormes capas de nieve, hielo y terror.

Muchas personas creen que los videos que circulan en redes sociales como X son demasiado terribles para ser verdad, sin embargo, algunos ciudadanos salen al supermercado y muestran la helada realidad en pleno 2024.

When it's so cold you can bottle flip your jeans 👖



📹 Jacqueline Gloodt pic.twitter.com/Y62ep7AwCU