Sondeo: Más de la cuarta parte de la población mundial evitará la vacuna

Ciudad de México.- Poco más de una cuarta parte de la población en el mundo se resistirían a aplicarse una vacuna contra Covid-19, de acuerdo con una encuesta global.

El sondeo, llevado a cabo por Ipsos para el Foro Económico Mundial, encuestó a 20 mil personas en 27 países y encontró que 74 por ciento de los participantes se vacunarían cuando el fármaco esté disponible.



Un 26 por ciento mostró poco interés, lo cual es "significativo", según el estudio.



"El déficit del 26 por ciento en la confianza de la vacuna es lo suficientemente significativo como para comprometer la eficacia de la implementación de una vacuna Covid-19", dijo Arnaud Bernaert, director de Shaping the Future of Health and Healthcare.

"Es fundamental que los gobiernos y el sector privado se unan para generar confianza y garantizar que la capacidad de fabricación cumpla con el suministro global de un programa de vacunación Covid-19".



China tuvo el mayor apoyo a la vacunación, pues 97 por ciento de los encuestados que dijeron que se inmunizarían.



Los rusos mostraron el menor interés, con sólo 54 por ciento dispuestos a vacunarse contra la enfermedad.



En Estados Unidos, el 67 por ciento dijeron que recibirían la vacuna, mientras que un 33 por ciento expresó desacuerdo con la idea.



Sólo un 40% de todos los encuestados espera que haya una vacuna disponible este año.



En tanto, en México, un 75 por ciento mostró interés en acceder a una vacuna de Covid-19 cuando esté disponible, mientras que un 25 por ciento mostró poco o nulo interés en aplicársela.

“Los científicos alrededor del mundo están pidiendo a las agencias y a las compañías que la aprobación de una vacuna se haga en función de datos obtenidos en la fase 3 de los ensayos clínicos”, dijo la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, en rueda de prensa.

Rusia anunció que ya tiene lista una vacuna y que se prepara para vacunar a su población, a pesar de que acaba de entrar en la fase 3 de los ensayos.