29 migrantes mueren en bote tratando de llegar a Islas Canarias

MADRID.- Al menos 29 africanos, entre ellos siete niñas, murieron la semana pasada tratando de llegar a las Islas Canarias españolas en embarcaciones de traficantes, de acuerdo con información revelada el lunes por una agencia de migración de Naciones Unidas, una organización española que da refugio y familiares de los fallecidos.

Los servicios marítimos de España rescataron el viernes a 27 migrantes y recuperaron cuatro cadáveres en el bote que fue detectado por un barco pesquero a unos 500 kilómetros (300 millas) al sur de El Hierro, una isla en el archipiélago canario frente al noroeste de África.

Pero al menos 24 personas más se encontraban en el bote cuando partió el 15 de agosto de Dajla, una ciudad portuaria en el Sahara Occidental, dijo Helena Maleno, fundadora del grupo de refugio Caminando Fronteras.

La organización de Maleno fue la que obtuvo esa cifra después de realizar entrevistas extensas con personas que buscaban a sus seres queridos. Ella comentó que una menor entre los ocho niños que viajaban en la embarcación sobrevivió, pero perdió a su madre durante el viaje.