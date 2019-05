A Donald Trump no le preocupan los lanzamientos de Norcorea

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó hoy importancia al lanzamiento por parte de de proyectiles de corto alcance al decir que cree que el líder norcoreano, Kim Jong Un, "no hará nada" que pueda impedir que su país desarrolle su "gran potencial económico".

Cualquier cosa en este mundo tan interesante es posible, pero creo Kim Jong Un se da cuenta plenamente del gran potencial económico de Corea del Norte y no hará nada por interferir o impedirlo. Además sabe que estoy de su lado y no quiere romper la promesa que me ha hecho", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.