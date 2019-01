A Fidel no le duele ni la cabeza

Agencias

LA HABANA, Cuba.- El ex presidente cubano Fidel Castro ironizó sobre las "aves de mal agüero" que lo dieron por muerto o enfermo de gravedad estas dos últimas semanas y aseguró que no le duele ni la cabeza.

"Aunque muchas personas en el mundo son engañadas por los órganos de información, casi todos en manos de los privilegiados y ricos, que publican estas estupideces, los pueblos creen cada vez menos en ellas. A nadie le gusta que lo engañen; hasta el más incorregible mentiroso, espera que le digan la verdad", escribió Castro en un artículo publicado el lunes por el portal oficial Cubadebate.

El texto del ex gobernante de 86 años sale al cruce de una ola de rumores en los últimos días

El texto del ex gobernante de 86 años sale al cruce de una ola de rumores en los últimos días, entre ellos la versión de un médico venezolano residente en Miami según el cual Castro tendría una embolia cerebral por la cual no se lo volvería a ver con vida.

Castro recordó además que en 1961 muchos creyeron los despachos enviados por agencias de prensa que reportaban el avance de los invasores de Bahía de Cochinos entrenados por Estados Unidos para derrotar a la revolución cubana, cuando en realidad los pocos que llegaron a desembarcar fueron tomados prisioneros.

La víspera, el ex vicepresidente venezolano Elías Jaua confirmó que sostuvo una reunión con el líder cubano por cinco horas, y directivos del Hotel Nacional informaron a The Associated Press que habían visto a Castro cuando fue a llevar al visitante al centro turístico y conversaron con él por 30 minutos.

"¡Aves de mal agüero! No recuerdo siquiera qué es un dolor de cabeza. Como constancia de cuán mentirosos son, les obsequio las fotos que acompañan este artículo", expresó Castro en su texto acompañado de imágenes.

En las fotografías, que llevan la firma de su hijo, el fotógrafo Alex Castro, se ve al ex gobernante con camisa a cuadros roja y un sombrero de paja en la cabeza, parado y apoyado en un bastón. También se lo ve prestando atención a las ramas de unos árboles y rodeado de guardaespaldas.

Una de las imágenes del artículo, al cual el ex líder cubano tituló "Castro está agonizando", lo tiene leyendo un ejemplar del periódico Granma del viernes. "Castro está agonizando",

El ex líder delegó el poder en su hermano Raúl Castro al sufrir una repentina enfermedad —hasta ahora no identificada— que lo llevó al borde de la muerte. Raúl Castro asumió el cargo luego de las elecciones de 2008.

Desde su enfermedad, Fidel Castro aparece poco y no en público, aunque suele recibir a personalidades y amigos como el presidente venezolano Hugo Chávez.

El ex mandatario no había sido visto en público desde marzo, cuando se presentó en la nunciatura apostólica para saludar al papa Benedicto XVI, quien se encontraba realizando una gira por la isla.

Tampoco se habían tenido noticias de sus "Reflexiones", sus columnas de opinión periódicas en las cuales suele expresar su posición, especialmente sobre temas internacionales.

Tras la ola de rumores la semana pasada el periódico oficial Granma dio a conocer una carta firmada por el ex gobernante en la que saludaba a un grupo de médicos al tiempo que Alex Castro aseguró que su padre realizaba ejercicios diarios, pero los rumores no habían cesado.