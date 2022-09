El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, pidió este miércoles formalmente al presidente Joe Biden que declare a varios cárteles mexicanos de la droga como "organizaciones terroristas", citando lo que dice es la creciente amenaza del fentanilo.

Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que estableciera una división de cárteles mexicanos con el objetivo de desmantelar la infraestructura de estos grupos.

En una proclamación oficial, Abbott dijo que la misión de la nueva unidad será "apuntar, incautar y desmantelar la infraestructura, los activos, los vehículos y los edificios utilizados por organizaciones terroristas extranjeras para contrabandear drogas y personas hacia y en todo Texas", reportó El Paso Times.

Fentanyl is a clandestine killer, & Texans are victimized by Mexican cartels that produce & import it. Today, I issued an Executive Order designating cartels as terrorist organizations & directed @TxDPS to take immediate action to disrupt cartel & gang activity.

I also sent a letter demanding the Biden Admin. classify Mexican drug cartels operating in Texas as terrorist organizations.



Texas is stepping up to get these gangs & deadly drugs off our streets. pic.twitter.com/nhfeVo2ESm