Defensor personal de Trump con un pie fuera del Colegio de Abogados de EU

Nueva York-. Rudy Giuliani enfrenta una posible expulsión del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York a raíz de las incendiarias declaraciones que dirigió a los partidarios del presidente Donald Trump la semana pasada antes que ellos irrumpieran con violencia en el Capitolio de Estados Unidos.

La organización informó el lunes que ha abierto una investigación sobre si Giuliani debería seguir siendo uno de sus miembros. Sus estatutos señalan que “ninguna persona que abogue por derrocar al gobierno de Estados Unidos” seguirá siendo miembro.

La expulsión del Colegio de Abogados, una organización de membresía voluntaria que data de 1876, no es lo mismo que perder el derecho de ejercer la abogacía. Eso solamente puede hacerse por las cortes.

Un mensaje fue enviado al vocero de Giuliani en busca de comentarios. El Colegio de Abogados agregó que a Giuliani se le brindará el debido proceso legal y tendrá la oportunidad de explicar y defender sus declaraciones y actos.

Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, es el abogado personal de Trump y ha jugado un papel importante en la lucha del presidente republicano por revertir su derrota electoral ante el presidente electo Joe Biden, un demócrata.

El Colegio de Abogados afirmó que ha recibido cientos de quejas sobre las acciones de Giuliani para perpetuar las acusaciones sin fundamentos de Trump sobre fraude electoral, que incluyeron las intensas declaraciones del miércoles pasado en Washington al tiempo que el Congreso se reunía para confirmar el triunfo del Colegio Electoral de Biden.

