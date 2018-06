Agencia

Ciudad de México.- Un grupo de activistas interrumpió la cena que degustaba la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, la noche de ayer martes en un restaurante de comida mexicana, informan medios locales.

Nielsen es una de las más férreas defensoras de la controvertida política migratoria de 'tolerancia cero' impulsada por la administración Trump. Por esta razón activistas del grupo Metro DC Socialistas Demócratas, ingresaron al restaurante, ubicado en el centro de Washington, donde Nielsen se encontraba comiendo, por lo que la funcionaria finalmente tuvo que abandonar el establecimiento, informa el portal RT Noticias.

"¿Cómo puede disfrutar de una cena mexicana mientras está deportando y encarcelando a decenas de miles de personas que vienen buscando asilo a Estados Unidos", decían los manifestantes. "Vergüenza", "si los niños no comen en paz, usted no come en paz", y "Kirstjen Nielsen eres una villana al encerrar a los niños inmigrantes", fueron otros de los reproches de los activistas.

Un día antes, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional había elogiado la polémica política migratoria estadounidense, argumentando que la administración de Trump no está separando familias, sino que al contrario, está protegiendo a los menores inmigrantes de grupos criminales.

En un mensaje divulgado en Facebook, Metro DC Socialistas Demócratas de EE.UU, explica que llegaron al restaurante para exigir que se "ponga fin a la separación de familias", así como para pedir la dimisión de Nielsen y la abolición de los programas y entidades gubernamentales encargadas de controlar la migración en el territorio estadounidense.

En abril de este año el procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, activó esta polémica medida que establece la separación de niños de sus padres o tutores legales mientras son procesados por entrar ilegalmente a Estados Unidos.