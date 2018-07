Abuelita gringa celebró 25 años con la bandera equivocada

Agencia

HOUSTON, Estados Unidos.- Por 25 años, una mujer celebró el Día de la Independencia con la bandera equivocada sin saberlo y apenas se dio cuenta de su error.

Para celebrar el 4 de julio, fecha en que los estadounidenses conmemoran el inicio de la gesta independentista de Inglaterra, la abuela del internauta Dale Cheesman, solía ponerse una camiseta que, pensaba, llevaba los colores de su bandera.

La camiseta era blanco, azul y rojo, y llevaba lo que ella creía eran las barras y las estrellas, elementos principales de la bandera de Estados Unidos, al frente.

Por un cuarto de siglo, la abuela de Cheesman pensó que celebraba la memoria de su país con su camiseta, pero un día su nieto le hizo ver su error: la camiseta no era de Estados Unidos, sino de Panamá.

Según cuenta el internauta, nadie en la familia creía que la camiseta mostrara la bandera del país latino, hasta que vieron en un partido del Mundial de Futbol de Rusia 2018, que la señora no usaba una representación “artística” de la bandera estadounidense cada 4 de julio, sino el símbolo patrio panameño.

En Twitter, el joven escribió:

My grandma has worn the same shirt with red, white, blue, and stars to celebrate the 4th of July for more than 25 years. Every year, she wears the exact same shirt.

Thanks to the #WorldCup we finally noticed it's the Panama Flag.

Over 25 years of treason. pic.twitter.com/j9sLoWo9QY