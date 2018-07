Avión se estrella contra un edificio; hay un muerto

Agencia

PRETORIA, Sudáfrica.- Al menos 19 personas resultaron heridas y una murió, cuando ayer un avión tipo chárter se estrelló en la capital sudafricana de Pretoria, dijeron los servicios de emergencia al dar un reporte preliminar.

De acuerdo con Noticieros Televisa, las imágenes de medios locales del sitio siniestrado mostraron que el avión se rompió en varios pedazos mientras los paramédicos ayudaban a los sobrevivientes a salir de la aeronave y trataban a los pacientes en la escena mientras los bomberos inspeccionaban los restos.

“Los médicos de ER24 y otros servicios están en la escena de un accidente aéreo en Wonderboom en Pretoria”, dijo Russell Meiring, portavoz del servicio médico ER24.

También te puede interesar: Avión se desploma sobre un peatón en la India

“Tenemos 19 heridos que van desde lesiones menores hasta heridas críticas en esta etapa”, precisó.

“Solo puedo confirmar que sí tenemos un avión que se estrelló en la carretera Moloto”, dijo el portavoz de los servicios de emergencia del gobierno local, Johan Pieterse.

Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East..https://t.co/LpMOm3LSfn #PlaneCrash Footage received via Niel Steyl @ER24EMS @firstgroup_FRT @News24 @eNCA pic.twitter.com/wLSDsCzh5n