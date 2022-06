Accidente de tren en Irán deja decenas de muertos

Al menos 10 muertos y 50 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, dejo el descarrilamiento parcial de un tren de pasajeros en el este de Irán en la madrugada del miércoles, reportaron las autoridades.

Según la información, el número de víctimas mortales podría aumentar, aunque los detalles sobre la tragedia siguen sin estar claros.

Cuatro de los siete vagones del tren, en el que viajaban unas 350 personas, se salieron de la vía en la oscuridad de la madrugada cerca de Tabas, señaló la televisora estatal. La ciudad, ubicada en el desierto, está a alrededor de 550 kms (340 millas) al sureste de la capital, Teherán.

Tren, irán, tabas, Teherán, descarrila tren

Equipos de rescatistas en ambulancia y tres helicópteros se desplazaban a la remota zona, donde las comunicaciones son malas. Al menos 16 personas estaban en estado crítico y algunas fueron trasladadas a hospitales locales, indicaron las autoridades.

June 8 - Northeast #Iran A train from Tabas to Yazd has derailed, unfortunately leaving up to ten people killed. #43YearsOfMisery pic.twitter.com/fjZiXoUEHv

El incidente ocurrió a unos 50 kilómetros (30 millas) de Tabas, en la vía que une la urbe con la ciudad de Yazd, en el centro del país.

El accidente está siendo investigado, apuntó la televisora.

En fotografías del lugar del siniestro, publicadas por el Club de Jóvenes Periodistas, asociado con la televisión estatal, los vagones aparecían tumbados sobre un costado mientras los rescatistas trataban de atender a los heridos.

Aerial footage of the train derailment incident in eastern Iran, which has so far killed 13. pic.twitter.com/kkAYKbYQeC