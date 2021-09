Accidente en globo aerostático de Nuevo México: Piloto estaba drogado

Un reporte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) muestra que el piloto de un globo aerostático que se estrelló en Nuevo México en junio había consumido marihuana y cocaína.

El piloto Nicholas Meleski murió junto con sus cuatro pasajeros cuando el aerostato descendió sobre Albuquerque, golpeó con cables del tendido eléctrico y se estrelló en una intersección.

