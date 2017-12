Volcadura de ferry en Filipinas deja cuatro muertos

Agencia

Filipinas.- Se estima que al menos cuatro fallecidos ha dejado un accidente marítimo ocurrido este jueves en Filipinas, cuando un ferry que navegaba cerca de Manila volcó con 251 personas a bordo. A la zona del naufragio han sido enviados buques y helicópteros y al menos 140 pasajeros han sido rescatados, según medios locales.

"Estamos al tanto de posibles víctimas mortales, pero todavía estamos tratando de obtener el panorama completo", indicó el portavoz de la Guardia Costera, Armand Balilo, subrayando que la cifra de muertos no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con RT, el accidente ocurrió a unos 70 kilómetros al este de la capital, mientras la embarcación se dirigía hacia la remota isla de Polillo en medio de condiciones atmosféricas adversas. "Hay una gran posibilidad de que el accidente fuera causado por el mal tiempo", agregó el vocero citado por Reuters.

Una sobrecarga de los botes suele ser la causa probable de este tipo de accidentes en Filipinas, un archipiélago de más de 7 mil islas que sufre deficiencias en la regulación del transporte marítimo. Sin embargo, Balilo señaló que el ferri tenía capacidad para 280 pasajeros.

En 2015, un accidente similar dejó cuatro decenas de fallecidos en aguas filipinas.

#BREAKING A ferry with 251 people on board capsizes about 70 km east of Manila with reports of an unspecified number of casualties: Philippine coastguard