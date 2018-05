Acosan policías de EU a una mujer por hablar español (Video)

Agencias

HARVE, Estados Unidos.- Una mujer de Montana dijo que planea entablar acciones legales luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza la detuviera y la interrogara a ella y a un amigo, ambos ciudadanos estadounidenses, cuando los escuchó hablando español en una estación de servicio.

De acuerdo con El Debate, el incidente ocurrió la mañana del miércoles temprano en una tienda de conveniencia en Havre, Montana, cerca de la frontera con Canadá.

Ana Suda dijo que ella y su amiga, Mimi Hernández, estaban haciendo una carrera de medianoche a la tienda para comprar huevos y leche.

Ambas son mexicano-americanos y hablan español con fluidez, y habían intercambiado algunas palabras en español mientras esperaban en la fila de la caja de la tienda para pagar cuando un agente uniformado de la Patrulla Fronteriza los interrumpió, dijo Suda.

Estábamos hablando, y luego iba a pagar. Levanté la vista [y vi al agente], y luego de eso, él solo solicitó mi identificación, dijo Suda, según información de The Washington Post.

Lo miré como, '¿Hablas en serio?' Es como, 'Sí, muy serio' ". Suda dijo que se sentía incómoda y comenzó a grabar el encuentro con su teléfono celular después de haberse mudado al estacionamiento.

En el video que registró Suda, ella le pregunta al agente por qué los está deteniendo, y él dice que es específicamente porque los escuchó hablando en español.

Border Patrol agent detained two US Citizens because they were speaking Spanish at a gas station.



"I came and saw that you guys were speaking Spanish which is very unheard of up here."



Sickening. He should be fired! Please spread. pic.twitter.com/3KkpnCpObc