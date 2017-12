Hermana de Mark Zuckerberg, sufre de acoso en un vuelo

Agencias

CALIFORNIA, EUA.- Randi Zuckerberg hermana del creador y fundador de Facebook denunció por medio de una carta para la aerolínea Alaska Airlines, que fue víctima de acoso sexual cuando volaba de la ciudad de Los Ángeles, California a Mazatlán, Sinaloa, lugar donde ofrecería una conferencia.

De acuerdo con El Debate, en la plataforma Twitter, Randi, da a conocer la carta que escribió, donde agrega el siguiente texto.

“Me siento asqueada y rebajada después de un vuelo de @AlaskaAir donde el pasajero a mi lado hizo repetidas observaciones sexuales lascivas. Los asistentes de vuelo me dijeron que era un aviador frecuente, se deshizo de su comportamiento y siguió dándole bebidas. ¿Supongo que su $ significa más que nuestra seguridad? Mi carta:”

Feeling disgusted & degraded after an @AlaskaAir flight where the passenger next to me made repeated lewd sexual remarks. The flight attendants told me he was a frequent flier, brushed off his behavior & kept giving him drinks. I guess his $ means more than our safety? My letter: pic.twitter.com/xOkDpb0dYU

En la carta detalla que fue justo el pasajero a un lado de ella el responsable de lo sucedido y cuanta: "Comenzó a hablar de tocarse y me preguntaba que si alguna vez había fantaseado con la compañera que me acompañaba. También calificaba y comentaba los cuerpos de las mujeres que abordaban el avión. Y muchas más cosas igual de horripilantes y comentarios ofensivos".

"Cuando les comenté a los auxiliares de vuelo, su respuesta fue que ese hombre era un viajero frecuente de Alaska Airlines en esa ruta exacta. Y que ellos ya habían hablado con él sobre ese comportamiento en el pasado, pero que no lo tomara personalmente, simplemente era una persona que tenía filtro. Pasaron unas cuantas veces por mi asiento y le preguntaron de manera muy dulce '¿Te estás comportando?' con una sonrisa y guiños", relata la hermana Zuckerberg.

Luego del reporte que les dio a los auxiliares, cada vez se sentía más incómoda y la única sugerencia que le hicieron era que se cambiara de asiento a uno de clase media o hasta el fondo del avión.

¿Por qué una mujer tiene que cambiar asientos en una situación cómo está? ¿No lo tenían que haber expulsado del avión?", se cuestiona Randi Zuckerberg, en la carta.

Luego de esto puso otro post donde daba a conocer del acercamiento por teléfono que tuvo con personal de la aerolínea, quienes le dieron la siguiente respuesta ante el hecho.

UPDATE: I just got off the phone with two executives from @AlaskaAir who informed me that they are conducting an investigation and have temporarily suspended this passenger’s travel privileges. Thank you for taking this seriously.