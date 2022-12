Activista es asesinado por celebrar derrota de la selección Iraní

Mehran Samak, joven activista de 27 años, fue asesinado por elementos de las fuerzas de seguridad en Irán, cuando se desarrollaban manifestaciones antigubernamentales dentro y fuera del estadio de Qatar, justo cuando la selección Iraní se encontraba jugando y perdió contra Estados Unidos.

La celebración de la derrota de la selección de Irán, fue quien llevó a Samak a perder la vida con un tiro de gracia, ya que de acuerdo a las versiones dadas por el del grupo activista pro derechos humanos, Irán Human Rights (IHR) con sede en Oslo, Samak recibió varios tiros después de tocar la bocina de su automóvil en Bandar Anzali, una ciudad ubicada en la Costa del Mar Caspio, al noroeste de Teherán.

Mehran Samak, 27 years old from Gilak ethnic minority, has been killed by Iranian security forces in Anzali, North of Iran. Poeple say that he was shot in the head when he was among cars that were beeping in celebration that the national team lost. #گیلک #گیلان #مهران_سماک pic.twitter.com/Tr5tk9GQrU