Activistas arrojan sopa a la Mona Lisa ante protestas agrícolas en Francia

En una impactante protesta en el Museo del Louvre, dos activistas climáticas arrojaron sopa a la Mona Lisa, exigiendo un sistema alimentario sostenible. Las manifestantes, identificadas con camisetas que llevaban el mensaje "FOODRIPOSTE" ("respuesta alimentaria"), desafiaron las barreras de seguridad y expresaron consignas en un video compartido en redes sociales.

La policía de París detuvo a dos personas vinculadas al acto. En su sitio web, el grupo "Food Riposte" critica al gobierno francés por incumplir compromisos climáticos y aboga por un sistema de salud alimentario respaldado por el estado para mejorar el acceso a alimentos saludables y garantizar ingresos dignos para los agricultores.

Climate activists throw soup on the Mona Lisa.



My Forecast:



THE CRAZY #FLAW LOBBY WILL SOON DESTROY EVERYTHING THAT IS GOOD.



pic.twitter.com/71Qrnj79iq