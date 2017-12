Estrella porno se quita la vida por acoso en redes sociales

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Mercedes Grabowski era su nombre real, se negó a realizar escena con un actor hacia porno gay, lo que provocó que algunos calificasen su actitud como homofóbica.

"Jódanse todos" fue el último tuit de August Ames, publicado en la madrugada del pasado martes, antes de tomar la decisión fatal.

(Foto: Radio Fórmula)

También te puede interesar: Incendios en California están fuera de control

De acuerdo con El Mundo, la actriz apareció ahorcada horas más tarde en su residencia de California. De acuerdo con la confirmación de un investigador médico del condado de Ventura, en las afueras de Los Ángeles, al sitio The Blast, ella falleció a causa de asfixia por autoahorcamiento.

fuck y’all — August Ames (@AugustAmesxxx) 5 de diciembre de 2017

La actriz de películas para adultos, tenía una carrera como "una de las más prometedoras".

De acuerdo con Radio Fórmula, la canadiense de 23 años, acababa de vivir una campaña de acoso en redes sociales debido a las declaraciones que realizó en la misma red de Twitter unos días atrás.

Ames dijo en un tweet que se había negado a grabar una escena pornográfica debido a que en ella iba a participar un actor que también rodaba porno gay.

whichever (lady) performer is replacing me tomorrow for @EroticaXNews , you’re shooting with a guy who has shot gay porn, just to let cha know. BS is all I can say🤷🏽‍♀️ Do agents really not care about who they’re representing? #ladirect I do my homework for my body🤓✏️🔍 — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

"Cualquier intérprete femenina que me reemplace mañana para @EroticaXNews , que sepa que estás rodando con un chico que ha hecho también porno gay. Menuda mierda. ¿Realmente los agentes no se dan cuenta de a quién representan? Hago mis deberes para mi cuerpo".

La negativa no agradó a algunos usuarios en redes sociales, que calificaron a Ames de homófoba.

La actriz se defendió: "No soy homofóbica. La mayoría de las actrices no ruedan con chicos que han hecho porno gay, por seguridad. Y así es como soy yo. Tan sólo no quiero poner en riesgo mi cuerpo, no sé lo que hacen en su vida privada".

I don’t have anything to apologize for! Apologizing for taking extra steps to ensue that my body stays safe? Fuck you guys attacking me when none of my intentions were malicious. I fucking love the gay community! What the fuck ever! I CHOOSE who I have inside my body. No hate. https://t.co/7dSbq27K2F — August Ames (@AugustAmesxxx) 4 de diciembre de 2017

"¿Cómo voy a ser homófoba si me atraen las mujeres. No querer tener sexo con hombres gays no es homófobo: ellos tampoco quieren tener sexo conmigo, así que chaaaaao".

Se desconoce la identidad del actor con el que se negó a trabajar.

Kevin Moore, viudo de Ames, expresó su devastación en un comunicado: "Era la persona más amable que he conocido, ella era mi vida". También pidió la noticia sea tratada "como un asunto privado de familia en estos momentos tan difíciles".

Desde 2013, August Ames protagonizó unos 270 títulos, entre los que destacan las versiones porno de La Bella y la Bestia y de La Liga de la Justicia. Por su trabajo, fue merecedora de dos premios Adult Video News.