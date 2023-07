Acusan a Anjem Choudary, predicador británico, de liderar organización terrorista

El predicador radical británico Anjem Choudary compareció el lunes en un tribunal de Londres para responder a acusaciones de encabezar una organización terrorista.

Choudary, de 56 años, fue instruido el domingo de tres cargos bajo la Ley Antiterrorista: Dirigir una organización terrorista, pertenecer a una organización ilegal y hablar en reuniones para pedir apoyo para la organización entre junio de 2022 y este mes.

Choudary está acusado de dar conferencias ante la Sociedad de Pensadores Islámicos.

BREAKING: Anjem Choudary charged with three terror offenceshttps://t.co/PAiZ4D1jU3



