La agencia paquistaní de regulación de medios anunció el lunes que ha bloqueado los servicios de Wikipedia en el país por herir la sensibilidad islámica al no retirar contenido supuestamente blasfemo de la plataforma, una decisión que fue tachada por los críticos como un golpe a los derechos digitales.

Según las leyes paquistaníes sobre la blasfemia, cualquiera condenado por insultar al islam o a sus figuras puede ser condenado a muerte, aunque el país no ha ejecutado nunca esa pena.

