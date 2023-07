Advierte OMS alto número de gatos contagiados con influenza A H5N1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una preocupante advertencia sobre el brote más grande de gripe aviar en gatos jamás registrado a nivel mundial.

Decenas de felinos de diferentes regiones en Polonia han perdido la vida en las últimas semanas después de contraer el virus H5N1, según informó la OMS en un comunicado oficial.

⚠️#InfluenzaA #H5N1 in cats in Poland



Risk of human infections from infected cats:

- low for the general population

- low to moderate for cat owners & those occupationally exposed@WHO is monitoring the situation & working w/ @FAO @WOAH & other partners.https://t.co/NDYP4X4Mdi