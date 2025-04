Aeronave se estrella junto a carretera en Boca Ratón, Florida

A solo unas horas de que un helicóptero cayera en el río Hudson, matando a todas las personas a bordo, Estados Unidos registró otra tragedia aérea la mañana de este viernes en Florida.

La aeronave se estrelló junto a una carretera en North Military Trail, cerca de Butts Road, en Boca Ratón, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Las autoridades de Florida han dado a conocer que ya están investigando las circunstancias del incidente.

TRAFFIC ADVISORY: N. Military Trail is closed between NW 19th St. and Butts Rd. due to small aircraft crash. I-95 overpass at Glades Rd. is also closed eastbound and westbound. Avoid the Area. pic.twitter.com/U0XjnSd76O