Avión de la Segunda Guerra cae en aeropuerto de EU

ESTADOS UNIDOS.- Un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, registrado como civil y no usado por los militares, se estrelló esta mañana cerca del aeropuerto internacional Bradley al norte de la ciudad estadounidense de Hartford (Connecticut).

Se trata de un Boeing B-17, según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que se accidentó al final de la pista al intentar aterrizar en el aeropuerto.

BREAKING video from D. McDonald of the fire at @Bradley_Airport . Stay with @NBCConnecticut on air and online as this story develops #nbcct pic.twitter.com/Mjwbns8Ab3

El aeropuerto ha sido cerrado tras el accidente, según se informó a través de sus redes sociales.

"Podemos confirmar que hubo un accidente con un avión de la Segunda Guerra Mundial de la Fundación Collings [el miércoles] por la mañana en el aeropuerto de Bradley", publicó en Twitter.

"Una operación activa de bomberos y rescate está en marcha. El aeropuerto está cerrado. Emitiremos más actualizaciones a medida que la información esté disponible", continuó la cuenta oficial de la terminal aérea.

