Aeropuerto Gatwick limita operaciones por brote de COVID-19

El aeropuerto Gatwick ubicado en Londres, informó la noche del lunes 25 de septiembre que su tránsito aéreo se verá limitado, debido a la indisposición laboral de varios controladores aéreos.

De acuerdo con el informe de la terminal aérea, un 30 por ciento de los trabajadores están de baja médica a causa de diversas afectaciones de salud, entre las que se encuentra el COVID-19.

A pesar de que Gran Bretaña quitó sus restricciones de COVID-19 desde el año pasado, aconsejan a los trabajadores de cualquier empresa o institución no presentarse a trabajar, en caso de salir positivo en coronavirus.

Por esta razón, al ser el segundo aeropuerto más transitado de Londres, el Garwick se vio en la necesidad de cambiar el límite de vuelos a 800 por día.

