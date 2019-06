Cinco heridos tras explosión cerca de aeropuerto en Nuevo México

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Cinco personas resultaron heridas tras detectarse una fuerte explosión en la zona cercana al aeropuerto de Roswell, Nuevo México, en Estados Unidos.

De acuerdo a SDP, testigos aseguran que la explosión ocurrió alrededor de las 12:15 p.m, hora local.

Las primeras versiones indican que la explosión ocurrió dentro de un almacén de fuegos artificiales que se encuentra en un lugar cercano al aeropuerto.

Elementos de seguridad arribaron a la zona para atender a los heridos.

#UPDATE: New Mexico State Police Captain Lance Bateman will give sound to media @ 2:30 p.m. 20 West Martin at the Eastern New Mexico ROTC building room 124 in Roswell. https://t.co/k0SRcp4PmR