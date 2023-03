Afganistán: bomba estalla durante acto de premiación a reporteros

Una bomba estalló el sábado durante una ceremonia de entrega de premios a periodistas en la ciudad afgana de Mazar-e- Sharif, causando la muerte de al menos una persona y heridas a otras ocho, entre ellas niños, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió en el centro Tabian Farhang de la ciudad, que es capital de la provincia de Balkh, mientras los periodistas se reunían para el acto a las 11:00 de la mañana, precisó Mohammad Asif Waziri, el vocero policial regional nombrado por los talibanes.

El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Nafi Takor, dijo más tarde que cinco periodistas y tres niños resultaron heridos. La explosión mató a un guardia de seguridad, precisó.

