Afgano ataca a mujer en Alemania supuestamente por trabajar

ALEMANIA.- Un afgano de 29 años hirió de gravedad a una jardinera que trabajaba en un parque de Berlín, supuestamente porque no le gustó el hecho de que fuese mujer y estuviera laborando, informó el domingo la policía.

El incidente en el distrito Wilmersdorf de la ciudad ocurrió el sábado por la tarde. Un transeúnte de 66 años, que trató de rescatar a la mujer de 58, también resultó gravemente herido.

La policía dijo que el agresor, cuya identidad no fue divulgada en conformidad con las leyes de privacidad alemanas, supuestamente se acercó a la mujer y empezó a platicar con ella. Luego sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces en el cuello. También atacó al hombre que trató de ayudar a la mujer. Las identidades de las víctimas tampoco fueron proporcionadas.

Knife attack in Berlin: A 58-year-old female gardener was stabbed several times in the neck by an Afghan muslim immigrant. A passer-by who came to rescue her was also stabbed. The police calls it a "possible Islamist motivation" https://t.co/CE7FnZvrkH