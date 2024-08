África declara brote de mpox como emergencia continental de salud

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de África, declararon como emergencia de salud pública de seguridad continental el brote del virus ‘mpox’, previamente conocido como ‘viruela del mono’.

El director general de los centros, Jean Kaseya, dio a conocer la noticia en una rueda de prensa que tuvo lugar este martes 13 de agosto.

"Declaramos hoy esta emergencia de salud pública de seguridad continental para movilizar nuestras instituciones, nuestra voluntad colectiva y nuestros recursos para actuar con rapidez y decisión". “Con lo que hemos visto con mpox, hay muchas razones para que pongamos en marcha un mecanismo sólido para mitigarlo”, declaró Kaseya.

"With what we have seen with Mpox, there are so many reasons for us to put in place, a strong mechanism to mitigate that." --- Dr @JeanKaseya2 https://t.co/FtPzck5BL9 — Africa CDC Youth (@AfricaCDCYouth) August 13, 2024

Insecurity, limited understanding of Mpox transmission, and co-infections like HIV present significant challenges. We call on global partners to strengthen Africa’s response, led by Africa CDC. #Mpox pic.twitter.com/5ntklQesZ9 — Jean Kaseya (@JeanKaseya2) August 13, 2024

De enero a la fecha, África ha registrado un aumento ‘sin precedentes’ en los casos de mpox con 15 países confirmando brotes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha elevado al máximo nivel la respuesta a la emergencia.

Hasta el momento se han verificado 2 mil 030 casos y trece muertes este año, en comparación con los mil 145 casos y siete muertes en todo 2023.

Durante su rueda de prensa, Kaseya recalcó que se necesitan más de 10 millones de dosis de la vacuna contra el mpox para controlar esta emergencia de salud. Lamentablemente, hoy en día solo cuentan con 200 mil dosis disponibles.

With just 200,000 Mpox vaccine doses available out of the 10 million needed to control the outbreak, global solidarity is essential. Let’s unite in supporting vaccination efforts worldwide. #VaccinesSaveLives pic.twitter.com/uqmUToGOFI — Africa CDC (@AfricaCDC) August 10, 2024

En cuanto al número de casos en África, informó que entre 2023 y 2024, han aumentado un 160 por ciento, lo que preocupa a las organizaciones de salud de la región debido a la falta de atención médica.

Síntomas del virus mpox

Según información de los CDC, aquellas personas con mpox pueden presentar erupción en la piel, la cual se puede encontrar en manos, pies, pecho, boca, cara y cerca de los genitales.

Al principio, la erupción cutánea parece granos o ampollas, causando bastante picazón en la zona.

Se estima que el periodo de incubación de este virus es de tres a 17 días. Durante este plazo de tiempo el infectado no presenta los síntomas, llegando en ocasiones, a sentirse normal.

Fiebre, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, agotamiento, dolores musculares y de espalda, dolor de cabeza y problemas respiratorios, también son síntomas del mpox.

Con información de Reforma