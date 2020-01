¿Quieres ir a las Bahamas con todo pagado?

Cancún.- Airbnb y Bahamas National Trust, presentan “Un tiempo sabático” en el archipiélago. Airbnb ofreció a cinco personas la oportunidad de visitar las tres islas de las Bahamas: Andros, Eleuthera y Gran Exuma.

Quienes asistan participarán en proyectos por dos meses (abril y mayo) que incluyen la restauración de arrecifes de coral, granjas de piñas y la construcción de botes, entre otras actividades en colaboración con el Bahamas National Trust, una organización no gubernamental que administra los parques del país y trabaja para preservar su hábitat natural. Los seleccionados también tendrán tiempo libre para participar en actividades como navegar y explorar cavernas marinas, entre otras actividades.

The Bahamas Sabbatical: Two months immersing yourself in real Bahamian culture and working with locals to help preserve an archipelago.



Apply by 11:59pm EST on February 18, 2020:



Terms and conditions apply. pic.twitter.com/gGbATX506I