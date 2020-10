Alaska activa alerta de tsunami por sismo de magnitud 7,4

Juneau, Alaska, EE.UU.- Un sismo de magnitud 7,4 en la Península de Alaska activó el lunes una alerta de tsunami para varias comunidades de la región.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis activó el aviso después de que se registrara un temblor cerca de Sand Point, Alaska.

Several buoys are in #tsunami mode (blinking) off the coast of Alaska following the M 7.5 #earthquake pic.twitter.com/7ptBBvRL0m