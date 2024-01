Alaska Airlines reanuda vuelos Boeing 737 Max 9

Los aviones de pasajeros Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines volvieron al aire por primera vez desde que explotó un panel en el costado del fuselaje de un avión.

La aerolínea confirma la reintegración con éxito tras una exhaustiva inspección y autorización de vuelo por parte de la FAA. El primer vuelo, de Seattle a San Diego, marcó el retorno de estas aeronaves al servicio.

El miércoles, la FAA de Estados Unidos dio luz verde al protocolo de inspección y mantenimiento de las aeronaves. La aerolínea Alaska rápidamente puso en marcha sus equipos de técnicos, comenzando las exhaustivas inspecciones esa misma noche.

La aerolínea dijo que espera finalizar las inspecciones para el fin de la semana próxima a fin de reanudar totalmente sus planes de vuelo. Las inspecciones toman 12 horas para cada avión.

