Dan luz verde en EEUU para buscar petróleo en refugio silvestre de Alaska

Alaska.- El gobierno estadounidense aprobó un proyecto para buscar petróleo y gas en un refugio silvestre de Alaska que es actualmente hábitat de osos polares, caribús y otros animales.

La decisión del Departamento del Interior permitirá la actividad industrial en la llanura costera del refugio, un terreno de unas 800.000 hectáreas (1,56 millones de acres) en la costa norte de Alaska, donde está el Mar de Beaufort.

“El Congreso nos ha instruido vender lotes en la Llanura Costera del Refugio de Vida Silvestre de Alaska, y hemos tomado un paso importante hacia el cumplimiento de nuestro compromiso al determinar dónde y bajo qué condiciones se realizará el proyecto de gas y petróleo”, declaró el secretario del Interior David Bernhardt en un comunicado.

Congress directed @Interior to hold lease sales in the ANWR Coastal Plain, and we have taken a significant step in meeting our obligations by determining where and under what conditions the oil & gas development program will occur. https://t.co/hGpIbmzttj