Fernández aventaja a Macri y augura regreso del kirchnerismo en Argentina

ALMUDENA CALATRAVA y DÉBORA REY Associated Press

BUENOS AIRES (AP) — La votación para elegir presidente en Argentina concluyó el domingo en unos comicios altamente polarizados que podrían poner en riesgo la reelección del conservador mandatario Mauricio Macri y dar pie al regreso del kirchnerismo al poder.

Las encuestas de boca de urna que difundieron los canales de cable Todo Noticias, C5N y América -las principales cadenas periodísticas- señalaban que el candidato opositor Alberto Fernández, que va acompañado en la fórmula del Frente de Todos por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), aventajaba a Macri, líder de Juntos por el Cambio.

Dan primeros datos oficiales de las elecciones en Argentina

Los primeros datos oficiales dados a conocer por el Ministerio del Interior dan al candidato opositor Alberto Fernández 47,21% de los votos contra 41,42% del conservador presidente Mauricio Macri, que busca la reelección. De mantenerse esta tendencia, el kirchnerismo ganaría la elección presidencial en primera vuelta.

Alberto Fernández, candidato presidencial del opositor Frente de Todos, vota en Buenos Aires, Argentina, el domingo 27 de octubre de 2019. (AP Foto / Gustavo Garello)

Poco después de que se conocieran estos resultados, Fernández dijo a periodistas congregados a las afueras de su casa que este es un “gran día” y “la Argentina va a andar bien”.

Por su parte, Macri pidió en su cuenta de Twitter “paciencia y tranquilidad mientras se cuentan los votos. Más que nunca fuerza a los fiscales responsables de cuidar la voluntad de la gente y gracias por su compromiso”.

Los votantes esperaban con expectación los primeros resultados oficiales, que no se difundirán hasta después de las 21 horas (0000 GMT).

El presidente Mauricio Macri vota en Buenos Aires, Argentina, el domingo 27 de octubre de 2019. (AP Foto / Daniel Jayo)

Bernarda Nidia Guichandut y su hermano, Esteban Carlos, que llevaron a sus padres nonagenarios a votar, dijeron a The Associated Press que esperan que Fernández no consiga el apoyo suficiente y haya una segunda vuelta en noviembre.

“Recibí una cadena de WhatsApp para rezar diez Ave Marías, para llegar aunque sea al ballotage y que no se defina todo hoy. Es importante porque si volvemos a la época de Kirchner que hubo tanto robo, tanta malversación de fondos y distintas cosas”, dijo la mujer.

Sebastián Gramajo, de 39 años, que circulaba en bicicleta con unos amigos, votó por “una tercera opción”. “No estoy de acuerdo con ninguno”, dijo al criticar a Macri por haber gobernado “para demostrar que podía mejorar las cosas y no las mejoró” y cuestionar también al opositor por pertenecer a un espacio que estuvo 12 años en el poder sin tampoco lograr avances.