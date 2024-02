Alemania supera a Japón como la tercera mejor economía mundial

Japón descendió al cuarto sitio entre las economías más grandes del mundo en 2023, detrás de Alemania, según mostró información gubernamental difundida el jueves.

Las cifras ponen de relieve cómo la economía japonesa ha perdido su competitividad gradualmente, a medida que la población se contrae a consecuencia del envejecimiento y una menor tasa de natalidad, dicen analistas.

En 2010, el país asiático pasó de ser la segunda mayor economía del mundo —detrás de Estados Unidos— al tercer sitio, desplazado por China. El Fondo Monetario Internacional (IMF)había pronosticado la caída de Japón al cuarto lugar.

Las comparaciones entre las economías de los países examinan el PIB nominal, que no refleja algunas condiciones nacionales, y se miden en dólares.

