Tirador solitario escapa tras asesinar a cinco personas

Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- Al menos cinco personas murieron hoy durante dos tiroteos perpetrados por una persona que se encuentra prófuga, en dos comunidades estadunidenses en Livingston, estado de Luisiana, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con información de Notimex, las autoridades indicaron que están a la búsqueda de un joven identificado como Dakota Therion, de 21 años, como sospechoso del asesinato de cinco personas, entre las cuales figuran sus padres, víctimas del primer tiroteo ocurrido en una iglesia en la localidad de Ascención.

También te puede interesar: Tiroteo en restaurante de Nashville deja 4 muertos y heridos

De acuerdo con vecinos del lugar, tras escuchar disparos encontraron los cuerpos de la pareja, y vieron al hijo huir a bordo de una camioneta robada.

Un segundo tiroteo se produjo en otra iglesia en Livingston, en el que murieron tres personas más, identificadas como Billy, Summer y Tanner Ernest, indicó la policía, al señalar que al menos una de estas personas era amiga del matrimonio Theriot.

Any of your famous "thoughts and prayers" for the victims of the mass shooting in Louisiana today? Oh wait, the shooter was a White guy so it doesn't count!https://t.co/GrFnLfVIxP