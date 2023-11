Un vehículo explotó en un punto de inspección en el lado estadounidense de un puente fronterizo con Canadá en Niagara Falls el miércoles, obligando a cerrar cuatro cruces fronterizos en el área, informaron autoridades.

De momento no se informó si hubo heridos, ni sobre la causa de la explosión.

🚨#BREAKING: Rainbow Bridge Car explosion on US-Canada border was attempted terrorist attack⁰⁰📌#NiagaraFalls | #Canada



The vehicle explosion at Rainbow Bridge in Niagara Falls, on the U.S. and Canada border, was an attempted terrorist attack with a significant amount of… pic.twitter.com/2nIJ8MueBy