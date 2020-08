Alerta la OMS por fuerte repunte de Covid-19 en Europa

Ginebra.- Al menos 32 de los 55 estados y territorios en la región europea de la Organización Mundial de la Salud han visto un aumento en la tasa de incidencia, de 14 días, de más del 10 por ciento en la propagación del coronavirus, señaló la agencia este jueves.

Hans Kluge, el director regional de la OMS para el continente, dijo en conferencia de prensa que tal situación era "definitivamente un repunte que se generaliza en Europa".



Además alertó que la reapertura de escuelas, aunque aún no se ha probado su papel en la propagación del Covid-19, y el aumento de casos entre personas jóvenes, que pueden contagiar a los adultos mayores, ponían a Europa en un "momento delicado".



"Los jóvenes no necesariamente van a morir por ello pero es un tornado con una larga cola. En un momento dado, los más jóvenes, particularmente con la llegada del invierno, estarán en más contacto con la población de mayores", dijo Kluge en rueda de prensa.

"No queremos hacer predicciones innecesarias, pero esta es definitivamente una de las opciones: que en un momento habrá más hospitalizaciones y un aumento en la mortalidad".



Además, indicó que las personas mayores deben protegerse con la vacuna contra la gripe al acercarse el invierno, una temporada de mayor mortalidad.



Kluge, al que se le preguntó sobre las preocupaciones de que las escuelas pudieran convertirse en un motor de infección, dijo que los 53 estados europeos miembros de la OMS discutirían el tema en reuniones el 31 de agosto y mediados de septiembre.



"Lo que sabemos es que no podemos abrir sociedades sin abrir primero las escuelas", explicó.



"Entonces, el tema clave aquí es que depende mucho del nivel de transmisión en la comunidad. Las medidas básicas deben aplicarse en todas partes".



"Hasta ahora sabemos que el entorno escolar no ha sido uno de los principales contribuyentes a la epidemia. También hay más y más publicaciones que se suman al cuerpo de evidencia de que los niños juegan un papel en la transmisión, pero que esto está mucho más vinculado con las reuniones sociales", agregó.

(Con información de Reuters y AP).