Disidente ruso supuestamente envenenado será trasladado a Alemania

Moscú.- Los médicos rusos autorizaron el traslado al exterior de un popular disidente que está en coma luego de un supuesto envenenamiento para que reciba tratamiento, dijo un jefe médico el viernes. La decisión fue resultado de 24 horas de negociaciones sobre el estado y tratamiento de Alexei Navalny.

Navalny, investigador de la corrupción y uno de los críticos más enérgicos del presidente Vladimir Putin, cayó en coma y fue hospitalizado en cuidados intensivos en la ciudad siberiana de Omsk el jueves. Sus partidarios creen que el político de 44 años fue envenenado a instancias del Kremlin.

Un avión que traía especialistas alemanes y equipos aterrizó en Omsk el viernes por la mañana para transportar a Navalny a una clínica en Berlín, pero los médicos locales dijeron que su estado era demasiado inestable para transportarlo.

Alexei Navalny’s exasperated wife Yulia says German doctors have been marched out of hospital: “Situation is outrageous. Clear authorities are trying to hide something from us. We demand they let us take him to doctors we trust.” https://t.co/1kpoHFxic3