Alumna reconoce mentira, su falsa acusación provoca muerte del profesor Samuel Paty

FRANCIA.- La alumna de 13 años que acusó de islamofobia al profesor francés Samuel Paty, decapitado en octubre del 2020 por un extremista islámico en un suburbio de París, reconoció que mintió y difundió afirmaciones falsas sobre el docente, señaló el abogado de la menor, Me Mbeko Tabula, en declaraciones a la emisora Europe 1.

La adolescente había afirmado que Paty pidió a sus alumnos musulmanes que abandonaran el aula antes de mostrar unas caricaturas de Mahoma, en una clase sobre la libertad de expresión en la que mostró gráficos del semanario satírico Charlie Hebdo; cuando en realidad ese día ella no se encontraba en la clase.

Más tarde, el padre de la menor, basándose en la versión de su hija, amplificó en las redes sociales una campaña de odio contra el profesor montada con ayuda de un predicador islamista. Tras esas acusaciones, un extremista musulmán checheno de 18 años decapitó a Paty en la comuna de Conflans-Sainte-Honorine, ubicada en el noroeste de París.

"Mi clienta admitió haber mentido, haber dicho que estaba presente el día que se mostraron esas caricaturas, cuando no era el caso. Y se culpa terriblemente por ello", dijo Tabula. La menor señaló que sus compañeros de clase le habían pedido que fuera portavoz de la supuesta islamofobia del profesor. El abogado destacó que su representada tenía 13 años cuando realizó dichas denuncias y no era consciente de las posibles consecuencias de su acto, por lo que no la considera responsable del asesinato del maestro.

¿Quién era Samuel Paty?

Samuel Paty, de 47 años, era un profesor de historia, que ejercía en la escuela de Bois-d'Aulne, en un suburbio al noroeste de París. Su muerte dejó a un niño huérfano. Como docente de historia y geografía, se convirtió en víctima de la cultura de la ofensa que se vive hoy en día, esto luego de que “expusiera a alumnos de las procedencias más diversas, de religiones distintas (o sin religión) y de diferentes medios sociales aquello que ha hecho y deshecho a este país (Francia), aquello que le une y le divide, sus glorias y sus traumas”, puntualizó el portal El País.

El tabloide español señaló que Virginie Le Roy, abogada de la familia Paty, “comenta de la confesión de la adolescente sobre sus falsas acusaciones contra Paty: “Si todavía hacía falta una confirmación de que esto era falso, ahora la tenemos. Esto es importante para la memoria de Samuel Paty, para su honor y para su familia”. En el plano de los hechos, ya se había establecido que la chica había mentido, puesto que había un justificante de ausencia firmado por su madre y la administración de la escuela había constatado que estaba ausente, por lo que todo que pudiese explicar sobre la clase era falso. Su posición era insostenible”, acotó.

¿Complejos de una adolescente?

Autoridades francesas señalaron que cuando comenzó la investigación, rápidamente se descubrió que la adolescente no estaba presente en la clase de ese día. Y que Samuel Paty nunca pidió a los estudiantes musulmanes que abandonaran la sala, simplemente sugirió que aquellos que podían sentirse ofendidos apartaran la mirada, pues la caricatura era objeto de estudio para dialogar sobre la libertad de expresión.

“La joven mantuvo durante días su mentira hasta que agentes de la policía descubrieron sus motivos y le preguntaron si se había inventado esa historia para sentirse existente a los ojos de su padre. Se dieron cuenta de que la joven Z. a menudo era comparada con su gemela, descrita como mucho más diligente. ¿No te atreves a cambiar tus declaraciones para no decepcionar a tu familia?, le preguntaron. Y obtuvieron la confesión: Mentí sobre algo”, destacó el portal La Razón.

Cibernautas han comenzado a pronunciarse luego de que saliera a la luz esta información, algunos afirman que las manos de la joven se han manchado de sangre, lo cual le bastó solamente una mentira. Hay quienes apoyan que haya reconocido su error, sin embargo eso no devolverá la vida del profesor.

(Con información de RT Noticias, El País y La Razón)

