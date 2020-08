Rusia, China e Irán, una amenaza para los comicios: EEUU

Washington.- El director de inteligencia de Estados Unidos expresó el viernes preocupación sobre interferencia en las elecciones del 2020 por parte de Rusia, China e Irán.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han concluido que China espera que el presidente Donald Trump no gane la reelección; Rusia está trabajando para denigrar al candidato demócrata Joe Biden, e Irán busca debilitar las instituciones democráticas, dijo Bill Evanina, director del Centro Nacional de Seguridad y Contrainteligencia.

En una declaración, Evanina proveyó la más reciente evaluación de la inteligencia estadounidense sobre las amenazas a las elecciones de noviembre.

INBOX: Bill Evanina, Trump's counterintel chief, on election threats: -Russia wants to "primarily denigrate...Biden" -China "prefers that President Trump...does not win reelection" -"We assess that Iran seeks to undermine U.S. dem...institutions, President Trump, and to divide" pic.twitter.com/7eglmTgGxH

“Muchos elementos extranjeros tienen una preferencia sobre quién gane las elecciones, lo que expresan a través de una serie de declaraciones abiertas y privadas; los intentos encubiertos de influir son más raros", dijo Evanina. “Principalmente estamos preocupados por la actividad actual y potencial de China, Rusia e Irán”.

China considera a Trump “impredecible” y no quiere que sea reelecto, dijo Evanina. China ha estado expandiendo sus iniciativas de influencia con vistas a las elecciones de noviembre con la intención de dar forma a las políticas de Estados Unidos y presionar a figuras políticas que considera opuestas a Beijing, agregó.

“Aunque China va a continuar sopesando los riesgos y beneficios de una acción agresiva, su retórica pública en los últimos meses se ha vuelto cada vez más crítica de la respuesta del gobierno actual al COVID-19, el cierre del consulado chino en Houston y otros asuntos", escribió.

Sobre Rusia, funcionarios de inteligencia consideran que Moscú está trabajando para “denigrar” a Biden y lo que considera una postura antirrusa entre sus partidarios, dijo Evanina. Agregó que eso se alinearía con las críticas de Moscú a Biden cuando éste era vicepresidente por su papel en las políticas hacia Ucrania y su respaldo a la oposición dentro de Rusia.

China doesn't want Trump to win re-election and Russia "is using a range of measures to primarily denigrate" Biden in the election, the intel community's top election official, @NCSCgov's Bill Evanina says in a statement. pic.twitter.com/b1TvXdcTbF