Colocan alarma en Hawaii, ante amenazas nucleares

ESTADOS UNIDOS.- El estado norteamericano de Hawaii ha lanzado una campaña entre la población a partir del primero de diciembre, que consiste en activar una alarma para advertir el peligro de un ataque nuclear a la isla.

De acuerdo con Debate, aunque parezca extraña esta medida, lo anterior fue anunciado por director de la Agencia de Emergencias de Hawaii, Vern Miyagi, después de meses de tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos

El funcionario de la isla dijo que la alarma sonará cada mes para habituar a la gente al sonido que emite.

Emergency preparedness presentation last week at Momilani Community Center. Are You Ready? #hawaiiema pic.twitter.com/wt4IjkrtPc