A pesar de la amenaza de Rusia, Suecia se unirá a la OTAN

La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson informó que su país solicitará su ingreso a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), a pesar de las amenazas de Rusia.

Recordemos que semanas atrás, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Moscú, Dmitri Medvédev advirtió que de unirse a la OTAN, implementará un despliegue de armas nucleares en el Báltico.

“Hoy, Suecia ha decidido solicitar su ingreso como miembro de la OTAN. Una decisión histórica con amplio apoyo en el parlamento. La membresía en la OTAN fortalecería la seguridad de Suecia. Como miembro, Suecia aumentaría la seguridad de toda la OTAN” escribió Magdalena Andersson.

Tras la noticia, como era de esperarse Rusia advirtió que no tendrá más remedio que “neutralizar el desequilibrio y la nueva amenaza mediante el despliegue de armas nucleares tácticas”.

Today, Sweden has decided to apply to become a member of NATO. A historic decision with broad support in parliament. NATO membership would strengthen Sweden’s security. As a member, Sweden would increase the security for all of NATO.