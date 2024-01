American Kennel Club añade al Lancashire Heeler a su registro

El registro de pedigrí de perros de raza pura en los Estados Unidos, American Kennel Club, le dio una cálida bienvenida a su nueva estrella de cuatro patas: la raza Lancashire Heeler.

Con la adición que realizó el AKC este miércoles, este tierno ejemplar podrá competir junto a otras 200 razas en cientos de exposiciones de perros que se realizan año con año en Estados Unidos, así como del Westminster Kennel Club.

A little look at our new AKC-recognized breed.



Help us welcome the Lancashire Heeler to the Herding Group! pic.twitter.com/UllbNekxun