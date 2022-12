La condena a muerte del futbolista es fake: Irán desmiente a Shakira

La embajada de Irán en Colombia desmintió, hace unos días, que la condena a muerte de Amir Nasr-Azadani es un fake news, esto luego de que Shakira pidiera justicia y que, hasta el presidente del país de Sudamérica, Gustavo Petro, saliera en defensa del deportista.

A través de su cuenta de Twitter, la embajada dijo que el juicio del futbolista iraní aún no se lleva a cabo, por lo tanto aún no existe una sentencia.

Asimismo, dejó claro que la presunta muerte de Nasr-Azadani también es falsa. A su vez aseguró que al hombre de 26 años se le acusa de ser miembro de un grupo armado que mató a tres policías y agentes de seguridad con armas automáticas.

Ante la respuesta, varios usuarios de Twitter, expresaron su incredulidad y otros criticaron al mandatario colombiano por creer en una noticia falsa, ya que Petro compartió en redes sociales una foto del futbolista con la leyenda “no lo maten”.

El pasado 18 de diciembre, Shakira se pronunció ante la noticia de que Amir Nasr-Azadani fue condenado a muerte tras su protesta a favor de las mujeres en en Mundial de Qatar 2022.

“Hoy en la final de la Copa del Mundo, solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nasr, en el corredor de la muerte, solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres”, se lee en la publicación de la cantante.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml