AMLO aparece en campaña de reelección de Trump

Daniel Lara Hernandez

ESTADOS UNIDOS.- Durante uno de los videos que se presentaron ayer en la Convención Nacional Republicana, para mostrar los logros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró una imagen de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al momento en que se habló sobre la firma del T-MEC.

"Acabó con la era de fallidos acuerdos comerciales y aprobó el histórico T-MEC", fue lo que el narrador del video enunció al tiempo que se mostraron momentos de la visita del mandatario mexicano a la Casa Blanca, el pasado 8 de julio.

Trump, al concluir la última jornada del evento, aceptó formalmente la candidatura presidencial de su partido para contender, en los comicios del próximo 3 de noviembre, por la Casa Blanca.

It's one of the great American success stories...#RNC2020 pic.twitter.com/hNjNSoJCyQ