AMLO llama a mexicanos a “apagar la luz” de las 18 a las 23 horas

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a ahorrar energía de las 18:00 a las 23:00 horas, ya que en los próximos días seguirán los apagones en el País.

"No quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada, y no quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días. Ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos que pueden ir de 6 de la tarde a 11 de la noche, que nos ayuden consumiendo menos todos los mexicanos.