Amnistía Internacional denuncia masacre contra la población en Nigeria

Lagos.- Existe “evidencia creíble pero perturbadora” de que las fuerzas de seguridad han asesinado a balazos a manifestantes que protestan contra la brutalidad policial en la ciudad de Lagos, Nigeria, informó Amnistía Internacional en un reporte difundido la noche del martes.

El comisionado para la información de Lagos, Gbenga Omotoso, se limitó a señalar en un comunicado que “han surgido reportes de disparos en la Plaza Lekki Toll luego del toque de queda por 24 horas impuesto en Lagos”.

“El gobierno estatal ha ordenado una investigación del incidente”, añadió.

Amnesty International has received credible but disturbing evidence of excessive use of force occasioning deaths of protesters at Lekki toll gate in Lagos. #EndSARS #Lekki #Nigeria